13 de maio de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
AÇÃO 'BAURU ACOLHE'

Fundo Social de Solidariedade de Bauru já arrecada agasalhos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O Fundo Social é um dos pontos de arrecadação, assim como secretarias, empresas e outras entidades do município
O Fundo Social é um dos pontos de arrecadação, assim como secretarias, empresas e outras entidades do município

O Fundo Social de Solidariedade iniciou a arrecadação de cobertores e agasalhos nesta quarta-feira (13), dentro da Campanha "Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno" 2026, com destinação para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. O Fundo Social é um dos pontos de arrecadação, assim como secretarias, empresas e outras entidades do município.

Serão recebidos cobertores e agasalhos novos ou usados, em bom estado de conservação, para minimizar os impactos das baixas temperaturas, que são frequentes nesta época. As doações no Fundo Social devem ser feitas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e nos demais parceiros no período de funcionamento de cada um.

Empresas, associações, entidades, universidades, condomínios e interessados em realizar arrecadações internas para posterior destinação ao Fundo Social ou que tenham interesse em colaborar como ponto de arrecadação podem entrar em contato no telefone e WhatsApp (14) 98187-0078. A ação segue até o final de julho.

Pontos de arrecadação

- Fundo Social de Solidariedade

Praça das Cerejeiras, 1-40

- Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru

Rua Wenceslau Braz, 8-8

- Secretaria de Assistência Social

Rua Virgílio Malta, 2-42

- Secretaria da Educação

Alameda Dama da Noite, 3-14

- Secretaria de Saúde

Rua Gerson França, 7-49

- USP

Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75

- Concilig

Rua Antonio Alves, 29-16

- Confiança Supermercados – em todas as lojas de Bauru

Abordagem social

Outra ação da Campanha "Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno" é a ampliação das vagas para abrigo a pessoas em situação de rua nos dias mais frios. A Secretaria de Assistência Social faz o trabalho de abordagem social o ano todo, com execução da Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, conveniada com o município.

As pessoas em situação de rua que aceitam ir para uma casa de passagem recebem alimentação e o pernoite, mantidas pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) – Albergue Noturno, Esquadrão da Vida e Bom Pastor. As entidades são conveniadas ao município e recebem da prefeitura os recursos necessários para o serviço.

Para os dias mais frios, o Centro Pop, espaço mantido pela pasta e que funciona durante o dia, também abre no período da noite, com 15 vagas para receber as pessoas em situação de rua que precisam do serviço.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários