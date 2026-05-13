O Fundo Social de Solidariedade iniciou a arrecadação de cobertores e agasalhos nesta quarta-feira (13), dentro da Campanha "Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno" 2026, com destinação para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. O Fundo Social é um dos pontos de arrecadação, assim como secretarias, empresas e outras entidades do município.
Serão recebidos cobertores e agasalhos novos ou usados, em bom estado de conservação, para minimizar os impactos das baixas temperaturas, que são frequentes nesta época. As doações no Fundo Social devem ser feitas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e nos demais parceiros no período de funcionamento de cada um.
Empresas, associações, entidades, universidades, condomínios e interessados em realizar arrecadações internas para posterior destinação ao Fundo Social ou que tenham interesse em colaborar como ponto de arrecadação podem entrar em contato no telefone e WhatsApp (14) 98187-0078. A ação segue até o final de julho.
Pontos de arrecadação
- Fundo Social de Solidariedade
Praça das Cerejeiras, 1-40
- Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru
Rua Wenceslau Braz, 8-8
- Secretaria de Assistência Social
Rua Virgílio Malta, 2-42
- Secretaria da Educação
Alameda Dama da Noite, 3-14
- Secretaria de Saúde
Rua Gerson França, 7-49
- USP
Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75
- Concilig
Rua Antonio Alves, 29-16
- Confiança Supermercados – em todas as lojas de Bauru
Abordagem social
Outra ação da Campanha "Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno" é a ampliação das vagas para abrigo a pessoas em situação de rua nos dias mais frios. A Secretaria de Assistência Social faz o trabalho de abordagem social o ano todo, com execução da Organização da Sociedade Civil (OSC) Casa do Garoto, conveniada com o município.
As pessoas em situação de rua que aceitam ir para uma casa de passagem recebem alimentação e o pernoite, mantidas pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) – Albergue Noturno, Esquadrão da Vida e Bom Pastor. As entidades são conveniadas ao município e recebem da prefeitura os recursos necessários para o serviço.
Para os dias mais frios, o Centro Pop, espaço mantido pela pasta e que funciona durante o dia, também abre no período da noite, com 15 vagas para receber as pessoas em situação de rua que precisam do serviço.