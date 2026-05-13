O Fundo Social de Solidariedade iniciou a arrecadação de cobertores e agasalhos nesta quarta-feira (13), dentro da Campanha "Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno" 2026, com destinação para pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. O Fundo Social é um dos pontos de arrecadação, assim como secretarias, empresas e outras entidades do município.

Serão recebidos cobertores e agasalhos novos ou usados, em bom estado de conservação, para minimizar os impactos das baixas temperaturas, que são frequentes nesta época. As doações no Fundo Social devem ser feitas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e nos demais parceiros no período de funcionamento de cada um.

Empresas, associações, entidades, universidades, condomínios e interessados em realizar arrecadações internas para posterior destinação ao Fundo Social ou que tenham interesse em colaborar como ponto de arrecadação podem entrar em contato no telefone e WhatsApp (14) 98187-0078. A ação segue até o final de julho.

Pontos de arrecadação