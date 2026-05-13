Arealva - Uma aposentada de 74 anos foi resgatada por equipes de saúde e de assistência social, na manhã desta quarta-feira (13), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), desnutrida, com ferimentos por todo corpo, e com short curto e sem meias, apesar do frio intenso. Ao receber o café da manhã no hospital, de acordo com a polícia, a mulher ficou "desesperada" para comer. Ela contou que era agredida pela filha, de 45 anos, que foi presa em flagrante por diversos crimes, incluindo maus-tratos.

Segundo o registro policial, por volta das 7h30, funcionários da saúde municipal foram até a residência da idosa, no Conjunto Habitacional Job Garcia Almeida, para a coleta de sangue, procedimento necessário para o fornecimento de um medicamento de alto custo pelo estado.

No endereço, a equipe se deparou com a mulher sentada em uma cadeira na área do imóvel apenas de short curto e blusa fina, sem meias, em visível estado de desnutrição, e com várias feridas nos braços, pernas, rosto e boca, algumas antigas e outras mais recentes.