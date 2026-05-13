Arealva - Uma aposentada de 74 anos foi resgatada por equipes de saúde e de assistência social, na manhã desta quarta-feira (13), em Arealva (41 quilômetros de Bauru), desnutrida, com ferimentos por todo corpo, e com short curto e sem meias, apesar do frio intenso. Ao receber o café da manhã no hospital, de acordo com a polícia, a mulher ficou "desesperada" para comer. Ela contou que era agredida pela filha, de 45 anos, que foi presa em flagrante por diversos crimes, incluindo maus-tratos.
Segundo o registro policial, por volta das 7h30, funcionários da saúde municipal foram até a residência da idosa, no Conjunto Habitacional Job Garcia Almeida, para a coleta de sangue, procedimento necessário para o fornecimento de um medicamento de alto custo pelo estado.
No endereço, a equipe se deparou com a mulher sentada em uma cadeira na área do imóvel apenas de short curto e blusa fina, sem meias, em visível estado de desnutrição, e com várias feridas nos braços, pernas, rosto e boca, algumas antigas e outras mais recentes.
Questionada, ainda conforme o BO, a aposentada afirmou que não estava se alimentando bem e que era agredida frequentemente pela filha com socos e tapas. A suspeita só teria ido buscar meias para colocar nos pés da mãe com a chegada de servidores da assistência social.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e a idosa foi internada na Santa Casa. A Polícia Militar (PM) também foi acionada em razão das lesões que a vítima tinha, e diante do relato de que a agressão mais recente teria ocorrido pela manhã.
No hospital, a equipe que atendeu a mulher reiterou que ela estava desnutrida e muito debilitada por falta de alimentação adequada. Segundo o delegado Roberto Cabral Medeiros, que foi até a unidade, ela ficou "desesperada" para comer quando lhe foi servido café da manhã.
Indagada, a filha da aposentada negou as agressões, alegando que a mãe sofria quedas constantes. Conforme o registro policial, nos dois anos em que a idosa vive em Arealva, ela nunca foi levada ao Pronto-Socorro (PS) para tratar de lesões decorrentes de supostas quedas.
A mulher de 45 anos foi encaminhada à delegacia e autuada em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra ascendente e maior de 60 anos, maus-tratos, deixar de prestar assistência ao idoso e expor a perigo a integridade e saúde do idoso. Ela permaneceu presa, à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.