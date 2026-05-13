Um jovem de 20 anos foi preso por policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no Jardim Silvestre, em Bauru, na noite desta terça-feira (12), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em desdobramento de uma ocorrência em que ele e mais dois jovens cercaram uma mulher e depois ficaram em frente à residência dela devido à cobrança, segundo eles, de uma dívida que o esposo dela teria com uma adega de bebidas.

Segundo o registro policial, as equipes foram até a casa, mas nada de ilícito foi flagrado no local. Entretanto, diante da possibilidade de que um deles estivesse armado, os policiais se dirigiram, mais tarde, até o bairro Beija-Flor, para onde eles haviam seguido em uma moto. Durante a segunda abordagem, mediante confissão informal, os policiais apreenderam a arma escondida na casa de um deles. Sobre o roupeiro de um dos quartos, foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições. Um celular também ficou retido para investigação.

O jovem prestou depoimento no Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.