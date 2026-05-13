13 de maio de 2026
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PRESO PELO 13.º BAEP

Cobrança de dívida termina com um preso armado em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação 13.º Baep
Revólver e municões apreendidos pelos policiais militares
Revólver e municões apreendidos pelos policiais militares

Um jovem de 20 anos foi preso por policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no Jardim Silvestre, em Bauru, na noite desta terça-feira (12), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em desdobramento de uma ocorrência em que ele e mais dois jovens cercaram uma mulher e depois ficaram em frente à residência dela devido à cobrança, segundo eles, de uma dívida que o esposo dela teria com uma adega de bebidas.

Segundo o registro policial, as equipes foram até a casa, mas nada de ilícito foi flagrado no local. Entretanto, diante da possibilidade de que um deles estivesse armado, os policiais se dirigiram, mais tarde, até o bairro Beija-Flor, para onde eles haviam seguido em uma moto. Durante a segunda abordagem, mediante confissão informal, os policiais apreenderam a arma escondida na casa de um deles. Sobre o roupeiro de um dos quartos, foi localizado um revólver calibre 38 com cinco munições. Um celular também ficou retido para investigação.

O jovem prestou depoimento no Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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