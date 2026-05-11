Os quatro jovens vítimas do grave acidente de trânsito em Pederneiras, na madrugada deste domingo (10), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Jaú), serão enterrados no Cemitério Municipal da cidade na tarde desta segunda-feira (11). O velório de Lievilton Casanova da Silva, 21 anos, Dhonata Sabino, 25 anos, Franciele Regina Pantaleão Rodrigues, 18 anos, e Natalie de Almeida Fernandes, 17 anos, está sendo realizado na funerária Terra Brasil, em Pederneiras, sob forte comoção.

Natalie Fernandes deixou o filho Gael, de aproximadamente 2 anos. Em seu Instagram, a irmã de Natalie se despediu e deixou um recado para o sobrinho: “Vou cuidar de você como sempre cuidei, meu amor. Faremos o possível por você. Vamos tentar cuidar de você igualzinho ela fazia. Estou sendo forte por você, meu amor. Eu e você para sempre, e sua mamãe com o papai do céu. Que dor”.

Na tarde deste domingo, a Prefeitura Municipal de Pederneiras decretou luto oficial de três dias. “Neste momento de dor, a Administração Municipal se une aos familiares, amigos e toda a comunidade pederneirense, prestando suas condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda. Em respeito à memória das vítimas, as bandeiras dos edifícios públicos municipais permanecerão hasteadas a meio-pau durante o período de luto oficial”, informou a nota.