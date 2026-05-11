Uma confusão gerada em um hotel de Bauru, devido a furto em um dos quartos do estabelecimento, resultou na prisão de uma jovem estrangeira de 24 anos, natural da Patagônia argentina, no extremo Sul do continente. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (10), na zona sul de Bauru.

Segundo o histórico da Polícia Militar, uma equipe da 1.ª Companhia foi acionada até o local para atender uma ocorrência de desentendimento generalizado no hotel, onde algumas pessoas que estavam hospedadas afirmaram que seus itens de valor haviam sido furtados por uma mulher. Os policiais localizaram a suspeita e, durante uma conversa informal, ela confessou aos agentes de segurança a prática dos furtos. Inclusive, forneceu a chave de um outro apartamento onde havia guardado os objetos subtraídos.

Entre os itens recuperados estavam malas com diversos pertences, dois celulares e um par de tênis. Somando os objetos, segundo a PM, o prejuízo total seria de aproximadamente R$ 7 mil. A jovem argentina foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa, ficando à disposição da Justiça.