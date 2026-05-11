A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições para seis concursos públicos em junho. As vagas são para cargos de instalador/reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (edital 06/2026), lactarista (edital 07/2026), pedreiro (edital 08/2026), agente cultural (edital 09/2026), encanador (edital 10/2026) e técnico de imobilização ortopédica (edital 11/2026), conforme as informações a seguir:
- Instalador/Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos: R$ 1.632,79
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 35,00
- Lactarista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Fundamental
Vencimentos: R$ 1.632,79
Carga horária: 36 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 30,00
- Pedreiro
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Fundamental
Vencimentos: R$ 1.452,30
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 30,00
- Agente Cultural
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Graduação em qualquer área
Vencimentos: R$ 3.826,58
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 75,00
- Encanador
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Fundamental
Vencimentos: R$ 1.452,30
Carga horária: 40 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 30,00
- Técnico de Imobilização Ortopédica
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio e Conclusão do Curso Técnico em Imobilização Ortopédica (com carga horária mínima de 1.200 horas) e Inscrição na Astego
Vencimentos: R$ 2.307,11
Carga horária: 36 horas semanais
Taxa de inscrição: R$ 45,00
Para todos os cargos, além do salário, é concedido o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições estarão abertas de 8 de junho até as 16h de 18 de junho, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 7 de maio de 2026, ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.