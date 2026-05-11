A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições para seis concursos públicos em junho. As vagas são para cargos de instalador/reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (edital 06/2026), lactarista (edital 07/2026), pedreiro (edital 08/2026), agente cultural (edital 09/2026), encanador (edital 10/2026) e técnico de imobilização ortopédica (edital 11/2026), conforme as informações a seguir:

- Instalador/Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio