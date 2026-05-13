O mês de maio terá uma extensa programação cultural gratuita voltada para crianças e famílias em Bauru. A 3.ª Semana do Teatro Infantil, organizada pela ATB (Associação de Teatro de Bauru e Região), será realizada de 15 a 22 de maio, em vários pontos da cidade, oferecendo atividades como oficina de fantoche, contação de histórias, espetáculos teatrais e show musical.

Realizado de forma itinerante, o projeto reúne artistas locais e também recebe grupos convidados de outras cidades do estado de São Paulo. Além das atividades abertas ao público, haverá ações direcionadas para o Projeto Caná, Apiece, Sorri Bauru, Acaê e Centro Socioeducativo Irmã Adelaide.

Talita Neves e Mariza Basso, responsáveis pela produção da Semana, reforçam a importância do incentivo à cultura na cidade. “A Semana do Teatro Infantil é mais uma oportunidade para que o público esteja conectado com o teatro. Para essa edição, achamos importante a itinerância da programação, podendo trocar com diferentes públicos da cidade” afirma Talita.