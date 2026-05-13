O mês de maio terá uma extensa programação cultural gratuita voltada para crianças e famílias em Bauru. A 3.ª Semana do Teatro Infantil, organizada pela ATB (Associação de Teatro de Bauru e Região), será realizada de 15 a 22 de maio, em vários pontos da cidade, oferecendo atividades como oficina de fantoche, contação de histórias, espetáculos teatrais e show musical.
Realizado de forma itinerante, o projeto reúne artistas locais e também recebe grupos convidados de outras cidades do estado de São Paulo. Além das atividades abertas ao público, haverá ações direcionadas para o Projeto Caná, Apiece, Sorri Bauru, Acaê e Centro Socioeducativo Irmã Adelaide.
Talita Neves e Mariza Basso, responsáveis pela produção da Semana, reforçam a importância do incentivo à cultura na cidade. “A Semana do Teatro Infantil é mais uma oportunidade para que o público esteja conectado com o teatro. Para essa edição, achamos importante a itinerância da programação, podendo trocar com diferentes públicos da cidade” afirma Talita.
Entre os destaques da programação aberta ao público, está o espetáculo “Bauru, Histórias e Memórias com Sebastião dos Santos”, de João Folcato, que será apresentado no dia 16 de maio, às 10h, na Biblioteca Central de Bauru. A retirada de ingressos ocorrerá uma hora antes da apresentação.
Já no dia 17 de maio, a Cia. Poética de Teatro leva o teatro lambe-lambe para a tradicional feira-livre de domingo, no cruzamento das ruas Gustavo Maciel e Marcondes Salgado, às 10h, aproximando o público da linguagem teatral e proporcionando experiências artísticas interativas.
No mesmo dia, às 17h, a artista Ana Person apresenta o show “Água, Gente, Bicho, Flor” no espaço Araci Cultura Indígena Rede de Artes. A apresentação musical propõe um encontro entre natureza, infância e cultura popular. Os ingressos também poderão ser retirados uma hora antes do evento.
A 3.ª Semana do Teatro Infantil é realizada pela Associação de Teatro de Bauru e Região (ATB), com produção da Alumia Criativa e da M.C. Basso Produções. O projeto é viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Cultura Viva, Ministério da Cultura e Governo Federal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru.
Serviço - programação aberta ao público
Dia 16/05 às 10h
Espetáculo “Bauru, Histórias e Memórias com Sebastião dos Santos”, com João Folcato
Local: Biblioteca Central de Bauru (Avenida Nações Unidas, 8-9)
Ingressos disponíveis uma hora antes
Dia 17/05 às 10h
Cia. Poética de Teatro apresenta Teatro Lambe-lambe - “Pererê” com Giovanna Hernandes e “Cobra Grande Tietê” com Victor Deluzzi
Local: Feira-livre no cruzamento da Rua Gustavo Maciel com a Rua Marcondes Salgado
Dia 17/05 às 17h
Show “Água, Gente, Bicho, Flor”, com Ana Person
Local: Araci Cultura Indígena Rede de Artes (Rua José Donato Ribeiro, 2-15)
Ingressos disponíveis uma hora antes