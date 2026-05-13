A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) alerta sobre tentativa de golpe usando o seu nome. Por meio de mensagens pelo WhatsApp, utilizando o logotipo da Fundação, pessoas se identificam como funcionários e informam sobre processo liberado para pagamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, enviando link para contato. A orientação é para que as pessoas não entrem em contato ou cliquem no link.

"A Funprev não envia informações sobre processos ou solicita informações de documentos, endereço ou outros dados para receber benefícios. A Funprev não solicita dados bancários, senhas, números de documentos e outras informações sobre os seus usuários por mensagens no celular, contatos pelo telefone ou por e-mail", orienta.

"A Funprev somente liga para os seus usuários para avisar sobre a suspensão do pagamento nos casos de não comparecimento no Recadastramento Anual Obrigatório (Prova de Vida). A Funprev não solicita nenhum tipo de informação dos seus usuários por WhatsApp, telefone ou e-mail", complementa.