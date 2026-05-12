Pederneiras - Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), durante uma operação conjunta com Polícia Militar (PM), prendeu preventivamente uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio do seu companheiro, de 45 anos, ocorrido na madrugada do último dia 28 de março. Um primo dela, de 35 anos, já havia sido preso recentemente por suspeita de participação no crime.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no dia dos fatos, José Cristovam de Souza Silva foi achado morto, com lesões na cabeça, em uma residência no Parque Paulista. A companheira dele, J.R., foi encontrada pela PM desacordada no sofá. Ao acordar, segundo o registro policial, apresentou comportamento confuso e agressivo, afirmando inicialmente que desconhecia o ocorrido.

Depois, chegou a sugerir que três indivíduos teriam invadido o local e agredido a vítima. Posteriormente, contudo, afirmou não saber se tal narrativa correspondia à realidade ou se teria sido fruto do estado de embriaguez em que se encontrava. De acordo com o registro policial, as investigações apontaram que, no dia do crime, José Cristovam ingeriu bebida alcoólica no imóvel com a mulher e o primo dela, F.O.B.S..