O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (12) a criação do Espaço Lilás em unidades da Polícia Militar (PM), com uma estrutura confirmada para a cidade de Bauru, que irá funcionar na sede do 4.º Batalhão de Caçadores. Diferentemente do atendimento emergencial, o projeto foca no acompanhamento pós-ocorrência e na busca ativa de vítimas de violência doméstica. A iniciativa faz parte de uma rede de 40 novas salas operacionais distribuídas pelo estado, instaladas dentro de batalhões e companhias especializadas.

"Estamos fortalecendo o enfrentamento à violência contra a mulher e à violência doméstica. Precisamos estimular os canais de comunicação e dar meios para que a mulher possa nos procurar, dizer o que está acontecendo e nos informar. Essa é a maneira de tentar dar amparo, assistência e talvez seja a esperança para a gente enfrentar e vencer essa situação", afirma o governador Tarcísio de Freitas.

"A ideia é estabelecer uma rede de proteção, disseminando as políticas públicas do Estado também para os municípios, dar capilaridade a essa ação e fazer com que todo mundo entenda que é parte desse enfrentamento. Vamos tentar fazer com que a rede de proteção seja ampliada e chegue na ponta da melhor maneira possível", completa o governador.