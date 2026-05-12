O Governo do Estado anunciou nesta terça-feira (12) a criação do Espaço Lilás em unidades da Polícia Militar (PM), com uma estrutura confirmada para a cidade de Bauru, que irá funcionar na sede do 4.º Batalhão de Caçadores. Diferentemente do atendimento emergencial, o projeto foca no acompanhamento pós-ocorrência e na busca ativa de vítimas de violência doméstica. A iniciativa faz parte de uma rede de 40 novas salas operacionais distribuídas pelo estado, instaladas dentro de batalhões e companhias especializadas.
"Estamos fortalecendo o enfrentamento à violência contra a mulher e à violência doméstica. Precisamos estimular os canais de comunicação e dar meios para que a mulher possa nos procurar, dizer o que está acontecendo e nos informar. Essa é a maneira de tentar dar amparo, assistência e talvez seja a esperança para a gente enfrentar e vencer essa situação", afirma o governador Tarcísio de Freitas.
"A ideia é estabelecer uma rede de proteção, disseminando as políticas públicas do Estado também para os municípios, dar capilaridade a essa ação e fazer com que todo mundo entenda que é parte desse enfrentamento. Vamos tentar fazer com que a rede de proteção seja ampliada e chegue na ponta da melhor maneira possível", completa o governador.
O serviço será realizado preferencialmente por policiais militares mulheres e atuará em três frentes principais: visitas solidárias em até 10 dias após a ocorrência, visitas comunitárias para prevenção de reincidência e o grupo "PVS Acolher". O objetivo é transformar o atendimento pontual em um ciclo de monitoramento próximo, orientando a mulher sobre a rede de proteção e medidas legais disponíveis.
"O Espaço Lilás transforma o atendimento à violência doméstica de um modelo pontual para um modelo contínuo, preventivo e de acompanhamento próximo da vítima dentro da própria estrutura da PM”, diz o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
O Espaço Lilás complementa a Cabine Lilás (190), mas possui funções distintas. Enquanto a Cabine atende emergências e monitora agressores com tornozeleira, o novo espaço atua no acolhimento humanizado e no fortalecimento do vínculo com a vítima após o registro da ocorrência. A ação integra o movimento estadual "SP Por Todas", que promove autonomia e segurança feminina em todo o estado.
SP Por Todas
SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres e fortalecer a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira. Entre as soluções, estão o aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a mulher diretamente à polícia em casos de risco, além da ampliação de serviços especializados em todo o estado.