A Catedral do Divino Espírito Santo realiza entre os dias 15 e 23 de maio a tradicional Novena de Pentecostes, celebração religiosa que antecede a Festa do Divino Espírito Santo, padroeiro do município de Bauru. A programação inclui missas e momentos de oração diários, reunindo fiéis de toda a cidade em uma das mais importantes manifestações religiosas do calendário católico local. Além da programação litúrgica, a comunidade também promove a tradicional Quermesse do Divino, nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio, na Praça Rui Barbosa, com barracas típicas, música ao vivo, confraternização e atividades voltadas às famílias. O evento integra fé, cultura e convivência comunitária, mantendo viva uma tradição histórica da cidade.

Entre as atrações da quermesse estão apresentações musicais com Eco da Aliança, Tid Marino, Acólitos Anônimos e Regis e Ricardo, além de praça de alimentação com pastel, cachorro-quente, lanche de pernil, espetos, doces, bebidas e outras opções gastronômicas. Também haverá show de prêmios no dia 24 de maio, às 19h.

Segundo o pároco da Catedral, padre Giuliano, a celebração busca também resgatar uma informação histórica que muitos bauruenses desconhecem: Pentecostes é oficialmente um feriado municipal em Bauru, justamente por conta do Divino Espírito Santo ser o padroeiro da cidade.

O reconhecimento está previsto na Lei Municipal nº 5007, de 9 de setembro de 2003, que oficializa o Divino Espírito Santo como padroeiro do município. Como a celebração de Pentecostes tradicionalmente ocorre aos domingos, muitos moradores acabam não percebendo a existência do feriado religioso no calendário oficial da cidade. “A festa é um momento de fé, mas também de identidade e pertencimento. O Espírito Santo faz parte da história de Bauru e da formação espiritual da nossa comunidade”, destaca padre Giuliano.