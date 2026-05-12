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NETWORKING LOCAL

Bauru recebe a 9ª edição do Walkin' Night nesta quinta-feira

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Palestra da 8ª edição do Walkin' Night Bauru, realizada em 2025
Palestra da 8ª edição do Walkin' Night Bauru, realizada em 2025

Na noite desta quinta-feira (14), Bauru receberá a 9ª edição local do Walkin' Night – vertente noturna do projeto global Walking Together. O evento, que será sediado no Ravih Rooftop, das 19h às 22h, tem como objetivo reunir empresários, formadores de opinião e mentes inovadoras interessadas em expandir suas fronteiras de atuação.

A dinâmica "Sobe no Caixote", tradicional do Walking Together, é um dos momentos mais aguardados do evento, e funciona como um microfone aberto para pitches rápidos. Os participantes terão a oportunidade de apresentar suas empresas, ideias ou causas nobres para uma plateia altamente qualificada, e acelerar parcerias de forma orgânica.

O jornalista e empreendedor Thiago Vendrami, que lidera a iniciativa em Bauru, destaca que o diferencial do projeto é a construção de uma comunidade com propósitos alinhados. “O Walkin' Night é um espaço de conexões por afinidade. Por isso, mantemos uma curadoria cuidadosa de convidados, garantindo que quem esteja ali realmente queira contribuir para oxigenar nosso ecossistema e fortalecer o orgulho regional de Bauru”, afirma Vendrami.

Protagonismo local

Uma das palestrantes do evento é a mentora de carreira e comunicação Valeska Petek. Formada em Relações Públicas em Bauru, onde iniciou carreira, Valeska retorna à cidade para apresentar o livro “Converse com Quem Você Quiser”, lançamento focado em networking estratégico. A noite também dará palco à nutricionista Juliethe Mardones. Com uma trajetória pessoal e profissional que inspira resiliência e sucesso, Juliethe exemplifica o capital intelectual que o movimento busca evidenciar na região.

Sobre o movimento

O Walking Together (WT) foca em conectar líderes de cidades fora das grandes capitais, valorizando o potencial do interior. O projeto vive um momento de expansão global, presente em mais de 100 cidades no Brasil e com operações ativas em Portugal e no Panamá. O objetivo central é o intercâmbio de ideias e o fortalecimento de comunidades que fazem a diferença na economia, ao criar redes de contatos qualificadas no interior paulista.

SERVIÇO

9ª Edição Walkin' Night Bauru

Data: 14/05 (quinta-feira), das 19h às 22h
Local: Ravih Rooftop - Edifício Prime Square, avenida Getúlio Vargas, 22-25, Bauru
Participação: Evento para convidados e interessados em conhecer o movimento (sujeito à curadoria de perfil)

Para mais informações, acesse www.walkingtogether.com.br

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