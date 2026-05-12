Na noite desta quinta-feira (14), Bauru receberá a 9ª edição local do Walkin' Night – vertente noturna do projeto global Walking Together. O evento, que será sediado no Ravih Rooftop, das 19h às 22h, tem como objetivo reunir empresários, formadores de opinião e mentes inovadoras interessadas em expandir suas fronteiras de atuação.

A dinâmica "Sobe no Caixote", tradicional do Walking Together, é um dos momentos mais aguardados do evento, e funciona como um microfone aberto para pitches rápidos. Os participantes terão a oportunidade de apresentar suas empresas, ideias ou causas nobres para uma plateia altamente qualificada, e acelerar parcerias de forma orgânica.

O jornalista e empreendedor Thiago Vendrami, que lidera a iniciativa em Bauru, destaca que o diferencial do projeto é a construção de uma comunidade com propósitos alinhados. “O Walkin' Night é um espaço de conexões por afinidade. Por isso, mantemos uma curadoria cuidadosa de convidados, garantindo que quem esteja ali realmente queira contribuir para oxigenar nosso ecossistema e fortalecer o orgulho regional de Bauru”, afirma Vendrami.