12 de maio de 2026
IMPRESSIONANTE

Carro capota no Jardim Prudência em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Focus capotou e parou na calçada

Um veículo capotou no início da tarde desta terça-feira (12) na Rua São Sebastião, sob a linha férrea, no sentido bairro-centro, no Jardim Prudência, em Bauru. Segundo o condutor do carro, o veículo apresentou falhas mecânicas. As causas do acidente ainda serão apuradas.

De acordo com as informações iniciais, o automóvel, um Ford Focus, perdeu o controle, capotou e parou sobre a calçada. Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

Equipes do Samu foram acionadas para atender a ocorrência e encaminharam o condutor ao Pronto-Socorro Central para avaliação médica. O trânsito no trecho ficou parcialmente comprometido durante o atendimento e a remoção do veículo.

