O motorista do Toyota Corolla que matou quatro jovens de Pederneiras em um acidente na madrugada de domingo (10), por volta das 3h20, na altura do quilômetro 220 da rodovia Bauru-Jaú, perto do trevo de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (11) e segue preso.
Ele havia se entregado na manhã de domingo (10), acompanhado por um advogado, recusando-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). No entanto, o veículo estava com várias latas de cerveja e um cooler. O caso está sendo investigado pela Central de Polícia Judiciária de Bauru (CPJ). O delegado da CPJ responsável pelo caso, Rogério Dantas Monteiro da Silva, informou que, apesar da placa do carro ser de Batayporã (MS), o condutor mora em Bauru. O delegado acrescentou ainda que, como houve flagrante, não havia possibilidade de ele ser solto.
A CPJ aguarda os laudos da Polícia Científica para anexar ao processo, mas o caso já está praticamente esclarecido, segundo o delegado.
Relembre o caso
Um Toyota Corolla envolveu-se em um grave acidente com quatro mortes na madrugada deste domingo (10), por volta das 3h20, na altura do quilômetro 220 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, perto do trevo de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), ao colidir na traseira de duas motocicletas Honda CG, com placas de Pederneiras, que seguiam no mesmo sentido. Após a colisão, o condutor fugiu do local com ajuda de familiares.
As quatro vítimas da tragédia são Lievilton Casanova da Silva, de 21 anos; Dhonata Sabino, de 25 anos; Franciele Regina Pantaleão Rodrigues, de 18 anos; e Natalie de Almeida Fernandes, de 17 anos, que deixou o filho Gael, de aproximadamente 2 anos. As mortes causaram comoção na cidade e o velório dos jovens, ocorreu sob esse clima. Eles foram enterrados no Cemitério Municipal de Pederneiras na tarde desta segunda-feira (11).
A Prefeitura de Pederneiras decretou luto oficial de três dias. As causas do acidente ainda serão esclarecidas.