O motorista do Toyota Corolla que matou quatro jovens de Pederneiras em um acidente na madrugada de domingo (10), por volta das 3h20, na altura do quilômetro 220 da rodovia Bauru-Jaú, perto do trevo de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (11) e segue preso.

Ele havia se entregado na manhã de domingo (10), acompanhado por um advogado, recusando-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). No entanto, o veículo estava com várias latas de cerveja e um cooler. O caso está sendo investigado pela Central de Polícia Judiciária de Bauru (CPJ). O delegado da CPJ responsável pelo caso, Rogério Dantas Monteiro da Silva, informou que, apesar da placa do carro ser de Batayporã (MS), o condutor mora em Bauru. O delegado acrescentou ainda que, como houve flagrante, não havia possibilidade de ele ser solto.

A CPJ aguarda os laudos da Polícia Científica para anexar ao processo, mas o caso já está praticamente esclarecido, segundo o delegado.

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