A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 158 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de motorista – 1 vaga
Ajudante Operador de Bomba – 2 vagas
Analista de Operações I (Backoffice Jurídico) – 5 vagas
Analista de Operações I – Trabalhista – 5 vagas
Assistente Administrativo – 3 vagas
Assistente de Engenharia – 1 vaga
Atendente (Agudos) – 2 vagas
Atendente Odontologia/Medicina – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 2 vagas
Auxiliar de Almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de balcão, organização e reposição de estoque – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de estoque/expedição – 1 vaga
Auxiliar de laboratório – 5 vagas
Auxiliar de lavador automotivo – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar de Produção – 1 vaga
Auxiliar de escritório geral – 1 vaga
Chefe de cozinha – 1 vaga
Comprador – 1 vaga
Conferente – 10 vagas
Costureira – 1 vaga
Cozinheiro (a) – 1 vaga
Desenhista/Projetista Mecânico – 1 vaga
Empregada doméstica (lavar e passar) – 1 vaga
Encarregado (a) de loja – 4 vagas
Encarregado de estoque – 1 vaga
Estoquista – 1 vaga
Fiscal de caixa – 4 vagas
Fiscal de loja – 4 vagas
Instalador de equipamentos de segurança – 2 vagas
Lavador de autos – 1 vaga
Líder de limpeza – 1 vaga
Mecânico diesel – 1 vaga
Motorista de caminhão – 2 vagas
Motorista de munck – 2 vagas
Motorista Operador de Betoneira – 3 vagas
Oficial de manutenção predial – 1 vaga
Oficial de serralheiro – 1 vaga
Operador de central – 1 vaga
Operador de loja – 5 vagas
Operador de loja/atendente – 25 vagas
Operador de loja/caixa – 20 vagas
Operador de loja/estoque – 6 vagas
Operador de televendas – 2 vagas
Recepção - meio período – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Representante de vendas – 2 vagas
Serralheiro Produção e Montagem – 1 vaga
Serviços gerais – 1 vaga
Serviços gerais – lavanderia – 1 vaga
Técnico em telecomunicações – 1 vaga
Vendedor (a) de parafusos – 2 vagas
Vendedor de máquinas e equipamentos – 1 vaga
Vendedor interno (a) – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Vendedora - loja de produtos de beleza – 2 vagas
Zeladora – 4 vagas