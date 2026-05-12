A Polícia Federal (PF) de Bauru faz uma Operação na manhã desta terça-feira (12), com 13 mandados de busca e apreensão, na sede da Prefeitura de Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), na casa do prefeito Ivan Cassaro (PSD), além de outros endereços residenciais e comerciais da cidade, inclusive de aliados políticos. A investigação é de supostas irregularidades nas eleições de 2024. De acordo com o mandado expedido pela Justiça Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, são apurados crimes de corrupções ativa e passiva, associação criminosa, compra de votos, prevaricação e abuso de poder político ou econômico.

Segundo a PF, as investigações apontam para a possível compra de matérias jornalísticas favoráveis à gestão municipal e negativas à oposição, mediante pagamentos clandestinos destinados a grupos de comunicação e páginas em redes sociais. Durante o cumprimento das diligências, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos, que serão submetidos à perícia e análise para aprofundamento das investigações.

O JCNET acompanha o caso e irá atualizar as informações a qualquer instante. A assessoria de imprensa do chefe do Executivo foi acionada e o espaço permanece aberto para manifestações também dos demais investigados.