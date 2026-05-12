Bauru amanheceu com forte neblina e novo recorde de frio na manhã desta terça-feira (12). A baixa visibilidade exigiu atenção redobrada de motoristas. Segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), os termômetros registraram 7,1 graus por volta das 6h55. A marca superou a mínima registrada na segunda-feira (11), quando a temperatura chegou a 8,1 graus. O IPMet prevê elevação das temperaturas durante a tarde desta terça, com máxima de até 26 graus.

Segundo os radares do instituto, a mudança ocorre por causa da atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. Para quarta-feira (13), a previsão é de aumento nas temperaturas mínimas para 11 graus. O tempo, porém, deve permanecer nublado durante a maior parte do dia.

De acordo com o IPMet, as menores temperaturas registradas anteriormente em Bauru neste ano foram de 15,8 graus em janeiro, 17,1 graus em fevereiro, 15,2 graus em março e 14,8 graus em abril.