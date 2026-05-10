10 de maio de 2026
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NA BAURU-JAÚ

Caminhão bate em ônibus e pega fogo em Pederneiras: VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um acidente envolvendo um caminhão-baú e um ônibus foi registrado no começo da noite deste domingo (10), na rodovia Bauru-Jaú, no sentido Bauru, no trevo de acesso a Pederneiras.

Segundo as primeiras informações, o caminhão teria atingido a traseira do ônibus e, após a colisão, pegou fogo. Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Jaú e da concessionária Eixo SP atendem a ocorrência no local. Informações preliminares apontam a existência de duas vítimas, mas o estado de saúde delas e outras informações ainda não foram divulgados oficialmente.

O JCNET acompanha o caso e novas informações serão divulgadas a qualquer momento.

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