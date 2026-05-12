Um jovem de 23 anos morreu e outro, de 24, ficou gravemente ferido após a motocicleta em que estavam colidir com um automóvel na noite desta segunda-feira (11), na rodovia Hilário Spuri Jorge (SP-331), em Reginópolis (70 quilômetros de Bauru). Segundo as informações da polícia militar rodoviaria, a colisão frontal envolveu uma motocicleta Yamaha YBR e um GM Meriva, no quilômetro 109 da rodovia, no sentido Reginópolis e Pirajuí. O acidente ocorreu por volta das 19h30.

O condutor da motocicleta morreu no local. O passageiro foi socorrido por uma ambulância com ferimentos graves e encaminhado ao Pronto-Socorro de Pirajuí. Inicialmente, havia a informação de que três veículos teriam se envolvido no acidente. A pista precisou ser interditada temporariamente para o trabalho das equipes de resgate e atendimento da ocorrência.

As causas da colisão serão investigadas.