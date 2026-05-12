O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru, em conjunto com a concessionária de energia elétrica, executa, a partir das 8h desta terça-feira (12), manutenção emergencial na Unidade de Produção Vargem Limpa. A intervenção ocorre para a substituição de componentes elétricos e do medidor de energia do local.

Para a execução segura dos trabalhos, a energia elétrica será desligada, o que exige paralisação temporária do poço Vargem Limpa. Por isso, o abastecimento poderá apresentar intermitência nos bairros Jardim Redentor, Distrito Industrial I, Parque Paulista, Vila do Sucesso, Jardim Nova Bauru, Jardim Country Club, Parque Júlio Nóbrega e Jardim Carolina.

A previsão é que os reparos sejam concluídos até o final da manhã. A recuperação do sistema e a normalização da distribuição de água ocorrerão de forma gradativa ao longo da tarde e da noite desta terça-feira.