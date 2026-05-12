O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru executa, nesta terça-feira (12), mais uma etapa da substituição programada da rede de água na rua Ryowa Hokama, na Zona Norte. Os trabalhos continuam na quadra 1 da via, com a previsão de instalação de 190 metros de nova tubulação.

A obra substitui a antiga infraestrutura por tubos de PVC Orientado para solucionar vazamentos recorrentes. Até o momento, a autarquia já substituiu aproximadamente 430 metros de rede. Para minimizar o impacto no abastecimento, o serviço segue dividido em etapas semanais, realizadas sempre às terças-feiras.

Durante as intervenções, o fornecimento de água poderá apresentar oscilações nos bairros Nobuji Nagasawa, Quinta da Bela Olinda, Jardim Ivone, Vila São Paulo, Pousada da Esperança 1 e 2, Nova Bauru, Vargem Limpa, Distrito Industrial IV, Nova Harmonia, Loteamento Empresarial Bauru e nos residenciais Cidade Alegre, Mirante da Colina e Portal da Colina.