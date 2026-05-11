Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) resultou, nesta segunda-feira (11), na apreensão de uma arma de fogo pertencente a investigado por violência doméstica preso desde domingo (10).

Durante o cumprimento de mandado de busca no endereço dele, policiais civis da unidade encontraram um revólver de calibre .38 e 39 munições. A arma foi apreendida, segundo a DDM, para garantir a proteção integral à vítima assegurada pela Lei Maria da Penha.