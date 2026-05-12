O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru emitiu, na última semana, a ordem de serviço para o início da perfuração do poço tubular profundo Zona Norte 2. A ação integra o Programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.

A nova unidade de captação terá profundidade estimada de 600 metros e previsão de vazão de 200 metros cúbicos de água por hora, com captação do Aquífero Guarani.

O poço acompanhará a expansão urbana da Zona Norte e atenderá diretamente o Loteamento Empresarial Bauru (LEB), além de reforçar o abastecimento nos bairros Vila São Paulo, Pousada da Esperança, Quinta da Bela Olinda e adjacências.