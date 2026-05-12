O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru emitiu, na última semana, a ordem de serviço para o início da perfuração do poço tubular profundo Zona Norte 2. A ação integra o Programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.
A nova unidade de captação terá profundidade estimada de 600 metros e previsão de vazão de 200 metros cúbicos de água por hora, com captação do Aquífero Guarani.
O poço acompanhará a expansão urbana da Zona Norte e atenderá diretamente o Loteamento Empresarial Bauru (LEB), além de reforçar o abastecimento nos bairros Vila São Paulo, Pousada da Esperança, Quinta da Bela Olinda e adjacências.
A infraestrutura de reservação no local da obra já está em operação e passará por ampliação. A área abriga o reservatório elevado LEB, com capacidade para 150 metros cúbicos, e um reservatório vitrificado de 1.000 metros cúbicos — entregue no segundo semestre de 2025 por meio de contrapartida da iniciativa privada.
O projeto completo da unidade contempla ainda a construção de mais um reservatório vitrificado, também com capacidade para 1.000 metros cúbicos.
Atualmente, o complexo é abastecido pelo poço Zona Norte 1. Após a conclusão da obra, a unidade passará a receber água diretamente do novo poço Zona Norte 2, garantindo a segurança hídrica da região pelos próximos anos.
A obra representa um investimento de R$ 7.714.500,00, custeado com recursos próprios da autarquia, e possui prazo de execução estipulado em quatro meses.