12 de maio de 2026
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'ÁGUA DE TODOS'

DAE emite ordem de serviço para perfuração do poço Zona Norte 2

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A nova unidade de captação terá profundidade estimada de 600 metros e previsão de vazão de 200 metros cúbicos de água por hora, com captação do Aquífero Guarani
A nova unidade de captação terá profundidade estimada de 600 metros e previsão de vazão de 200 metros cúbicos de água por hora, com captação do Aquífero Guarani

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru emitiu, na última semana, a ordem de serviço para o início da perfuração do poço tubular profundo Zona Norte 2. A ação integra o Programa "Água de Todos", estruturado pela Prefeitura de Bauru e pela autarquia para ampliar a segurança hídrica do município.

A nova unidade de captação terá profundidade estimada de 600 metros e previsão de vazão de 200 metros cúbicos de água por hora, com captação do Aquífero Guarani.

O poço acompanhará a expansão urbana da Zona Norte e atenderá diretamente o Loteamento Empresarial Bauru (LEB), além de reforçar o abastecimento nos bairros Vila São Paulo, Pousada da Esperança, Quinta da Bela Olinda e adjacências.

A infraestrutura de reservação no local da obra já está em operação e passará por ampliação. A área abriga o reservatório elevado LEB, com capacidade para 150 metros cúbicos, e um reservatório vitrificado de 1.000 metros cúbicos — entregue no segundo semestre de 2025 por meio de contrapartida da iniciativa privada.

O projeto completo da unidade contempla ainda a construção de mais um reservatório vitrificado, também com capacidade para 1.000 metros cúbicos.

Atualmente, o complexo é abastecido pelo poço Zona Norte 1. Após a conclusão da obra, a unidade passará a receber água diretamente do novo poço Zona Norte 2, garantindo a segurança hídrica da região pelos próximos anos.

A obra representa um investimento de R$ 7.714.500,00, custeado com recursos próprios da autarquia, e possui prazo de execução estipulado em quatro meses.

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