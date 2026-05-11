11 de maio de 2026
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Polícia Civil de Bariri esclarece 2 roubos e prende 3 suspeitos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
Todos os investigados envolvidos nas duas ocorrências foram devidamente identificados pela Polícia Civil de Bariri e encontram-se presos, à disposição da Justiça
Todos os investigados envolvidos nas duas ocorrências foram devidamente identificados pela Polícia Civil de Bariri e encontram-se presos, à disposição da Justiça

Bariri - Após intenso trabalho investigativo, a Polícia Civil de Bariri (56 quilômetros de Bauru) esclareceu dois roubos distintos a residências registrados no município em abril e, com o apoio da Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (11), prendeu três suspeitos.

Nos dois casos, os investigados invadiram os imóveis e, mediante grave ameaça exercida com faca, fugiram levando bens das vítimas.

Com base nos elementos de informação colhidos ao longo das apurações, a autoridade policial representou pela prisão dos envolvidos.

Nesta segunda, foram cumpridos um mandado de prisão temporária e dois mandados de prisão preventiva em desfavor dos suspeitos.

Todos os investigados envolvidos nas duas ocorrências foram devidamente identificados e encontram-se presos, à disposição da Justiça.

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