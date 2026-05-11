Bariri - Após intenso trabalho investigativo, a Polícia Civil de Bariri (56 quilômetros de Bauru) esclareceu dois roubos distintos a residências registrados no município em abril e, com o apoio da Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (11), prendeu três suspeitos.

Nos dois casos, os investigados invadiram os imóveis e, mediante grave ameaça exercida com faca, fugiram levando bens das vítimas.

Com base nos elementos de informação colhidos ao longo das apurações, a autoridade policial representou pela prisão dos envolvidos.