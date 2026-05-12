12 de maio de 2026
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PROTEÇÃO AMPLIADA

Bauru começa a aplicar vacina da dengue em pessoas com 59 anos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Instituto Butantan
A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan; aplicada em dose única, é uma importante ferramenta para a prevenção da dengue, contribuindo para a redução dos casos graves e das internações
A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan; aplicada em dose única, é uma importante ferramenta para a prevenção da dengue, contribuindo para a redução dos casos graves e das internações

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a aplicação da vacina da dengue será ampliada para as pessoas com 59 anos de idade e trabalhadores da saúde. A vacinação para estes públicos tem início nesta terça-feira (12), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), sem a necessidade de agendamento.

Para pessoas com 59 anos, é necessário apresentar um documento com foto que comprove a idade – RG ou CNH. Para trabalhadores da saúde, a vacinação será para pessoas até 59 anos, sendo necessário apresentar um documento que comprove a função exercida, como carteira da categoria profissional ou documento que mostre o vínculo trabalhista com um estabelecimento da área da saúde, além do CPF.

São considerados trabalhadores da saúde os profissionais que atuam em serviços de assistência e vigilância em saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e demais estabelecimentos do setor. Estão incluídos médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários, além de técnicos e auxiliares dessas áreas.

Também fazem parte do público-alvo os trabalhadores de apoio que atuam nos serviços de saúde, como recepcionistas, seguranças, equipes de limpeza, cozinheiros, motoristas de ambulância e outros profissionais que contribuem para o funcionamento das unidades, mesmo sem atuação direta na assistência aos pacientes.

A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Butantan. Aplicada em dose única, é uma importante ferramenta para a prevenção da dengue, contribuindo para a redução dos casos graves e das internações. O imunizante oferece proteção para os quatro sorotipos do vírus da dengue, ampliando a proteção da população diante das diferentes formas de circulação do vírus, o que deverá reduzir casos graves e óbitos provocados pela dengue.

A Secretaria de Saúde reforça que, além da vacinação, é fundamental manter as ações de prevenção, como a eliminação de recipientes que possam acumular água parada, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e também do zika vírus, chikungunya e febre amarela.

Pontos de vacinação - dengue

- Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h

USF Jd. Godoy - alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Vila Dutra - rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Santa Edwirges - alameda Tróia, quadra 11

USF Vila São Paulo - rua Gaudêncio Piola, quadra 4

- Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30

UBS Centro - rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista - rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Falcão - rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Cardia - rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Nova Esperança - rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Redentor - rua São Lucas, 3-30

UBS Independência - rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Octávio Rasi - rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Geisel - rua Anthero Donnini, s/n

UBS Jussara/Celina - rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre - rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa - rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Mary Dota - rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Chapadão/Mendonça - rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Gasparini - rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor - rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

- Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima - rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Nova Bauru - rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança - rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa - rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

- Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, com aplicação de vacinas das 8h às 16h

USF Distrito de Tibiriçá - rua Carmelo Zamataro, s/n

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