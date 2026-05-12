A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a aplicação da vacina da dengue será ampliada para as pessoas com 59 anos de idade e trabalhadores da saúde. A vacinação para estes públicos tem início nesta terça-feira (12), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), sem a necessidade de agendamento.

Para pessoas com 59 anos, é necessário apresentar um documento com foto que comprove a idade – RG ou CNH. Para trabalhadores da saúde, a vacinação será para pessoas até 59 anos, sendo necessário apresentar um documento que comprove a função exercida, como carteira da categoria profissional ou documento que mostre o vínculo trabalhista com um estabelecimento da área da saúde, além do CPF.

São considerados trabalhadores da saúde os profissionais que atuam em serviços de assistência e vigilância em saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e demais estabelecimentos do setor. Estão incluídos médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários, além de técnicos e auxiliares dessas áreas.