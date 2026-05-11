A integração do sistema de videomonitoramento de Bauru ao programa estadual “Muralha Paulista” foi um dos principais destaques da 15ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bauru, realizada na tarde desta segunda-feira (11). O projeto, de autoria do vereador Cabo Helinho (PL), foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A proposta determina o compartilhamento de dados e imagens do sistema de videomonitoramento do município com a plataforma do Governo do Estado de São Paulo, que utiliza inteligência artificial e monitoramento em tempo real para conectar câmeras públicas e privadas em ações de combate à criminalidade.

Segundo o autor do projeto, a medida permitirá a identificação imediata de veículos roubados ou envolvidos em ilícitos. “O objetivo é criar um cerco eletrônico inteligente que blinde nossa cidade contra a criminalidade”, afirmou Cabo Helinho durante a discussão da matéria. O vereador também destacou que o sistema deve fortalecer a segurança pública de forma permanente, independentemente de mudanças políticas no Executivo estadual ou municipal.

O texto recebeu ainda duas emendas parlamentares aprovadas em plenário. Uma delas altera o artigo relacionado à compatibilidade técnica dos sistemas municipais com as plataformas estaduais, enquanto a outra suprimiu o trecho que estabelecia prazo de 180 dias para que a Prefeitura realizasse as adequações necessárias e firmasse convênios.