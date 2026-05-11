Santa Cruz do Rio Pardo - Na manhã desta segunda-feira (11), o Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru) foi acionado por populares para capturar uma cobra "gigante" avistada no quintal de uma residência na Vila Divinéia. Quando a equipe chegou ao local, constatou que se tratava, na verdade, de um brinquedo de borracha.

Segundo a corporação, o telefonema informando sobre a presença do réptil no quintal do imóvel, que fica em uma comunidade e está desabitado, foi feito por uma senhora. Na ligação, ela relatava que havia uma cobra coral de grande porte no local.

Para chegar até a casa, os bombeiros tiveram que transpor cercas de madeira. De longe, avistaram o animal no quintal e iniciaram os procedimentos para a captura. Quando se aproximaram, contudo, verificaram que se tratava de uma cobra de borracha.