O ex-presidente da Apae Bauru Roberto Franceschetti Filho, sentenciado em outubro de 2025 a 22 anos e seis meses de reclusão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver da ex-secretária-executiva da entidade Claudia Lobo, teve a condenação mantida em 2.ª instância, nesta segunda-feira (11), no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). A defesa, composta por Leandro Pistelli, Vanessa Mangile e Lucas Martins, pedia a anulação do júri. De forma subsidiária, os advogados de Roberto também tentaram, junto ao Tribunal, a diminuição da pena. Eles deixam agora a defesa de Roberto, que será feita nas instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e depois o Supremo Tribunal Federal (STF), por um outro advogado.
Segundo o advogado Alisson Caridi, que defende Letícia Lobo, filha da vítima e foi assistente de acusação no Fórum de Bauru, o recurso de apelação de Roberto foi negado por unanimidade pelos três desembargadores, que mantiveram a sentença original aplicada em primeira instância de Bauru.
Conforme o JCNET havia antecipado em março, o foco principal da Justiça em segunda instância é reanalisar as provas e a aplicação do direito de forma colegiada, podendo manter, reformar ou anular decisões. Segundo Leandro Pistelli, a defesa entende que, durante o interrogatório de Roberto, o juiz fez uma pergunta sem obedecer às formalidades legais. “Em razão disso, recorremos para tentar anular o júri. O interrogatório de um acusado é um ato de defesa e a lei determina algumas formalidades a serem seguidas e, no nosso entendimento, isso não ocorreu à época”, explicou Pistelli.
Após a condenação no Tribunal do Júri, em 10 de outubro de 2025, Roberto Franceschetti Filho ficou até 22 de outubro no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru e, depois, foi transferido novamente para o CDP 2 de Guarulhos, onde está atualmente.