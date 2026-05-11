A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vai antecipar em dois dias a liberação do trânsito de veículos e pedestres no viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio. Inicialmente prevista para ocorrer na quinta-feira (14), a abertura ocorrerá nesta terça-feira (12), às 9h.

A interdição ocorreu na última quinta-feira (7) para a realização do procedimento de soerguimento da estrutura, necessário para a substituição dos aparelhos de apoio do viaduto, que está passando por obras de recuperação.

Após o início do soerguimento, segundo a Prefeitura de Bauru, a empresa responsável pela obra identificou a necessidade de uma nova alternativa para o levantamento da estrutura, devido à complexidade da obra em uma estrutura antiga.