A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, vai antecipar em dois dias a liberação do trânsito de veículos e pedestres no viaduto João Simonetti, conhecido como viaduto da rua 13 de Maio. Inicialmente prevista para ocorrer na quinta-feira (14), a abertura ocorrerá nesta terça-feira (12), às 9h.
A interdição ocorreu na última quinta-feira (7) para a realização do procedimento de soerguimento da estrutura, necessário para a substituição dos aparelhos de apoio do viaduto, que está passando por obras de recuperação.
Após o início do soerguimento, segundo a Prefeitura de Bauru, a empresa responsável pela obra identificou a necessidade de uma nova alternativa para o levantamento da estrutura, devido à complexidade da obra em uma estrutura antiga.
Desta forma, o trânsito de veículos e pedestres será liberado até a realização de novo procedimento. A obra está sendo executada pela empresa Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda. O investimento é de R$ 6.347.158,12, com recursos próprios do município.
Após a conclusão dos serviços, inicialmente previsto para ocorrer até o segundo semestre deste ano, será possível a liberação da alça para a avenida Nuno de Assis, que está interditada há vários anos. A prefeitura vai informar quando novas interdições forem realizadas.