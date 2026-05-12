Após o sucesso histórico registrado em sua primeira passagem por Bauru, a 48ª edição da Mostra Japão retorna à cidade entre os dias 15 e 17 de maio, no Recinto Mello Moraes, com expectativa de atrair cerca de 80 mil visitantes. Reconhecido como o maior festival itinerante de cultura japonesa do Brasil, o evento promete transformar novamente o espaço em um grande centro de celebração das tradições orientais. Na edição realizada no ano passado, a organização previa a presença de 50 mil pessoas, número amplamente superado e que colocou Bauru entre as maiores edições já realizadas pela Mostra Japão. O desempenho impulsionou a expectativa para este ano, reforçando a importância do município no circuito nacional do festival.

A programação reúne atrações voltadas para toda a família, combinando manifestações tradicionais da cultura japonesa com elementos da cultura pop oriental. Entre os destaques estão a ampla praça gastronômica com pratos típicos japoneses e coreanos, apresentações de Taiko — os tradicionais tambores japoneses —, além de danças folclóricas como o Bon Odori e o Shishimai, conhecido como a Dança do Leão. Os concursos de cosplay também retornam como uma das atrações mais aguardadas pelo público, incluindo novamente a modalidade Cosplay Pet, que leva os animais de estimação para o universo da cultura pop japonesa.

Segundo a organizadora do evento, Roseli Kanashiro, a receptividade do público bauruense foi determinante para ampliar as projeções da edição deste ano. “É com muita alegria que retornamos pela segunda vez à cidade de Bauru. No ano passado, a expectativa de 50 mil pessoas foi superada e muito, sendo uma das nossas maiores edições até então. Para este ano, nossa meta é receber 80 mil visitantes e transformar o Recinto Mello Moraes em um verdadeiro pedacinho do Japão”, afirma.