12 de maio de 2026
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Mesmo com alarme e vigia, escola de Bauru é invadida pela 5.ª vez

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Emef Cônego Aníbal Difrância tem sistema de alarme e havia vigia na unidade no momento do furto
Emef Cônego Aníbal Difrância tem sistema de alarme e havia vigia na unidade no momento do furto

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância, situada no Parque São Geraldo, em Bauru, foi invadida pela quinta vez e teve a fiação elétrica furtada entre o fim de semana e a madrugada desta segunda-feira (11). Segundo apurou a reportagem, o ladrão entrou na unidade e arrancou os cabos. As aulas não foram suspensas, e a Secretaria de Educação informa que o local tem sistema de alarme e havia vigia na unidade no momento do furto. A pasta também acrescenta que providenciará os reparos (leia nota abaixo).

Conforme o JCNET noticiou, um furto ocorreu em fevereiro e outros dois no fim do ano passado. Em 2025, o vereador Natalino da Pousada (PDT) esteve no local após uma invasão e mostrou telhados, forros, vidraças de janelas e pias de banheiros danificados. Não há videomonitoramento na unidade. No dia 23 de março, um ladrão entrou pelo telhado e arrancou itens do quadro de energia principal, localizado na cozinha. O forro também ficou destruído na ocasião. Já no dia 22 de abril, bandidos levaram a fiação elétrica e deixaram alunos de três blocos estudando “no escuro”.

NOTA DA PREFEITURA

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação confirma que foi registrado, no último fim de semana, o furto de parte da rede elétrica desta Emef. Leia na íntegra:
“Os serviços de reparo já foram iniciados para restabelecer o funcionamento da unidade o mais rapidamente possível. As aulas não foram suspensas. A unidade conta com medidas de segurança, como vigilância e sistema de alarme. A Prefeitura de Bauru também apura internamente as circunstâncias da ocorrência, uma vez que havia vigia no local no momento do furto.

A Secretaria Municipal da Educação segue ampliando as ações de prevenção nas escolas da rede, e uma das medidas adotadas será a implantação da rede de fiação elétrica subterrânea para evitar mais furtos.  Demais ações estão sendo tomadas em conjunto com as forças de segurança, embora ocorrências dessa natureza ainda possam acontecer”.

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