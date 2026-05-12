A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância, situada no Parque São Geraldo, em Bauru, foi invadida pela quinta vez e teve a fiação elétrica furtada entre o fim de semana e a madrugada desta segunda-feira (11). Segundo apurou a reportagem, o ladrão entrou na unidade e arrancou os cabos. As aulas não foram suspensas, e a Secretaria de Educação informa que o local tem sistema de alarme e havia vigia na unidade no momento do furto. A pasta também acrescenta que providenciará os reparos (leia nota abaixo).

Conforme o JCNET noticiou, um furto ocorreu em fevereiro e outros dois no fim do ano passado. Em 2025, o vereador Natalino da Pousada (PDT) esteve no local após uma invasão e mostrou telhados, forros, vidraças de janelas e pias de banheiros danificados. Não há videomonitoramento na unidade. No dia 23 de março, um ladrão entrou pelo telhado e arrancou itens do quadro de energia principal, localizado na cozinha. O forro também ficou destruído na ocasião. Já no dia 22 de abril, bandidos levaram a fiação elétrica e deixaram alunos de três blocos estudando “no escuro”.

NOTA DA PREFEITURA