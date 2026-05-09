Agudos - Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem de 64 anos atacou a companheira de 48 anos a facadas, na noite desta sexta-feira (8), na avenida Alfredo Pauletti, no Jardim Vienense, em Agudos (13 quilômetros de Bauru). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru e autuado em flagrante por feminicídio.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica no endereço mas, quando chegaram, Laudiceia Alves, ferida com vários golpes de faca, já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) local em estado gravíssimo, ela acabou não resistindo.
Uma câmera de segurança instalada na região registrou o momento em que o suspeito puxa o cabelo da mulher no meio da rua, os dois caem e ele passa a golpeá-la com uma faca. O ataque só é interrompido após a intervenção de populares, que conseguem conter o agressor, prestar socorro à vítima e acionar a PM. O homem foi detido pelos policiais dentro de sua casa e a faca usada no crime foi apreendida.
A Polícia Científica fez a perícia no local e o corpo da vítima foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para a realização de exame necroscópico. A ocorrência foi registrada na DDM 24 horas, onde a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. Ele permaneceu detido, à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. O corpo de Laudiceia, que deixa três filhos, foi sepultado na manhã deste sábado (9), no Cemitério Municipal de Agudos.