Com diversos acidentes de trânsito registrados neste fim de semana em Bauru e região, um dos casos que também chama a atenção ocorreu no fim da noite deste domingo (10), Dia das Mães, quando seis pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um Palio e um Gol, na Bauru-Agudos, na altura do Recanto dos Nobres. O acidente ocorreu no quilômetro 332 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Agudos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, quatro adultos e duas crianças ocupavam os veículos. Nenhum deles sofreu ferimentos graves.

Por motivos ainda a serem esclarecidos, o Gol bateu na traseira do Palio. No local, não há acostamento devido a obras. O condutor do Gol recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), e o caso seguirá sob apuração da Polícia Civil de Bauru.