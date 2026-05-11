Os torcedores do Noroeste são exigentes e críticos, mas o apoio e o amor incondicional pelo time não têm limites, literalmente. Um grupo de bauruenses, membros das organizadas Sangue Rubro e Falange Vermelha, percorreram 1.600 quilômetros, entre ida e volta, em mais de 22 horas de viagem, em carros, para não deixar o time jogar sozinho e marcar presença na arquibancada do Estádio Municipal João Saldanha, em Maricá, neste sábado (9), no Estado do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, o Norusca também fez valer a viagem e venceu os donos da casa por 3 a 0, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro Felipe, Thiago Lopes, de pênalti, e Marlyson. Já a volta para casa, tanto do time quanto dos torcedores, foi de muita comemoração. O Alvirrubro não vencia dois jogos consecutivos desde agosto de 2025, ainda pela Copa Paulista, quando enfileirou três triunfos contra Linense (2 x 0), Monte Azul (3 x 1) e União São João (1 x 0). O técnico era o interino Pereira.

Com o resultado pela Série D, neste momento, o Noroeste ocupa o 3.º lugar do Grupo 14, com 8 pontos. O time volta a campo no sábado (16), às 17h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, para enfrentar o Velo Clube, em jogo válido pela 7.ª rodada do Brasileiro.