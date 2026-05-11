Bauru registrou, no início da manhã desta segunda-feira (11), às 6h10, a menor temperatura do ano até o momento: 8,1 graus, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). O instituto também prevê que as temperaturas permanecerão baixas nas manhãs desta terça-feira (12) e quarta-feira (13), devido à atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar frio de origem polar.

Até quarta-feira, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do Interior paulista. Ainda há, porém, possibilidades de chuvas isoladas em algumas localidades do Estado. Segundo o instituto, a previsão de temperatura mínima para esta terça-feira é de 7 graus e, na manhã de quarta, deve ser de 12 graus.

De acordo com os registros do IPMet, as menores temperaturas de 2026, por mês, foram: 15,8 graus em janeiro; 17,1 graus em fevereiro; 15,2 graus em março; e 14,8 graus em abril.