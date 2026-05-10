O Majestoso deste domingo teve de tudo: confusão, atraso, erro em saída de bola, gol coberto por papel, gritos de 'olé', gol contra e muita bola na rede. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebeu e bateu o São Paulo por 3 a 2, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon construíram a vitória alvinegra na capital paulista, enquanto Luciano e Matheuzinho, contra, fizeram para os visitantes. A etapa inicial terminou empatada em 1 a 1, e os donos da casa marcaram dois gols até os 12 do segundo tempo para encaminhar a vitória. No fim, Matheuzinho ainda descontou em favor dos visitantes, quando torcedores já entoavam 'olé', mas não dava tempo para mais nada.

O clássico ficou marcado por atrasos. Após gol de Luciano, no final do primeiro tempo, o embate ficou cerca de dez minutos parado após confusão gerada pela comemoração do são-paulino, ao lado da bandeirinha de escanteio do Corinthians. Na volta para o segundo tempo, mais jogo parado. A torcida arremessou rolos de papel sobre o gol norte, atrasando novamente o andamento da partida.