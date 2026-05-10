O Majestoso deste domingo teve de tudo: confusão, atraso, erro em saída de bola, gol coberto por papel, gritos de 'olé', gol contra e muita bola na rede. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebeu e bateu o São Paulo por 3 a 2, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.
Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon construíram a vitória alvinegra na capital paulista, enquanto Luciano e Matheuzinho, contra, fizeram para os visitantes. A etapa inicial terminou empatada em 1 a 1, e os donos da casa marcaram dois gols até os 12 do segundo tempo para encaminhar a vitória. No fim, Matheuzinho ainda descontou em favor dos visitantes, quando torcedores já entoavam 'olé', mas não dava tempo para mais nada.
O clássico ficou marcado por atrasos. Após gol de Luciano, no final do primeiro tempo, o embate ficou cerca de dez minutos parado após confusão gerada pela comemoração do são-paulino, ao lado da bandeirinha de escanteio do Corinthians. Na volta para o segundo tempo, mais jogo parado. A torcida arremessou rolos de papel sobre o gol norte, atrasando novamente o andamento da partida.
O resultado melhora o momento recente do Corinthians, que abriu a rodada na zona de rebaixamento. Os comandados de Fernando Diniz seguem na parte de baixo da tabela, mas com 18 pontos somados. O São Paulo, enquanto isso, estaciona nos 24 pontos e pode deixar o G5, a depender de outros resultados. A sequência de cinco jogos de invencibilidade, ademais, também foi encerrada.
O próximo compromisso do Corinthians é na quinta-feira, contra o Barra, pela volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Na ida, o Corinthians venceu por 1 a 0. O São Paulo, por sua vez, também define vaga no torneio neste meio de semana. O adversário é o Juventude, em Caxias do Sul. Na ida, vantagem são paulina -também por 1 a 0.
LANCES IMPORTANTES
Yuri Alberto dispara pela direita ao lado de Matheuzinho no contra-ataque e levanta a bola na área. Lingard dominou e finalizou, mas Rafael apareceu bem para fazer a defesa. Ferreira recebeu lançamento pela direita e parou diante da marcação. Em jogada característica, o camisa 11 sambou para cima do marcador e cortou para dentro para bater colocado e exigir linda defesa do goleiro corintiano. A bola iria no ângulo.
Artur é lançado em velocidade pela direita, ganha campo e entra na área com liberdade. Na hora da definição, porém, demora para finalizar e acaba desarmado pela defesa do Corinthians. Limpo e na bola.
Raniele abre o placar na capital paulista. Rodrigo Garro cobrou escanteio, e o meio-campista se antecipa à marcação para desviar e vencer Rafael. Muita reclamação do São Paulo por uma falta no lance, mas nada feito.
Pela esquerda, Garro acha ótimo passe de primeira para Yuri Alberto, que sai frente a frente com Rafael. Na tentativa de arremate, porém, o atacante é travado pela marcação antes de conseguir finalizar.
O São Paulo chega ao empate após erro na saída de bola do Corinthians. Pressionado dentro da área, Raniele perdeu a posse para Bobadilla, que rapidamente serviu Luciano. Na comemoração, os jogadores tricolores foram até a bandeirinha de escanteio, e torcedores passaram a arremessar objetos no gramado. Calleri acabou atingido e ficou caído no campo, o que gerou reclamação de Matheus Bidu. A situação provocou uma confusão entre atletas das duas equipes.
Com quase dez minutos de jogo parado, Daronco foi chamado para revisar uma possível comemoração obscena de Bobadilla. Após alguns minutos no monitor, o árbitro declarou no microfone que o paraguaio "não encostou em suas genitálias" e mandou o jogo seguir.
O lateral corintiano tabelou com Andrés Carrillo e saiu no um contra um com Ferreira. Matheuzinho cortou para dentro, Ferreira escorregou, e o defensor corintiano teve espaço para bater com força e vencer Rafael. O Corinthians amplia com mais uma bela construção ofensiva. A equipe trabalha a saída de bola desde o campo de defesa, atrai a pressão do São Paulo e acelera o ataque com Garro. O argentino encontra Bidon pelo meio, e o volante domina antes de finalizar colocado, no canto, sem qualquer possibilidade de defesa para Rafael.
Cauly mandou bola fechada para a área em escanteio, e ela passou por todo mundo. Praticamente em cima da linha, Matheuzinho foi afastar, mas mandou um balaço para a própria meta, sem chances para Hugo Souza.