As recentes mudanças nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) têm gerado preocupação entre especialistas em trânsito, instrutores e representantes do setor de formação de condutores. Em Bauru, o debate ganha força durante o Maio Amarelo "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas", campanha nacional de conscientização para redução de acidentes, diante do receio de que a flexibilização das normas contribua para o aumento da imprudência e da violência no trânsito.

Para o especialista em segurança viária Archimedes Raia Júnior, o problema não está no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), criado em 1997 e em vigor desde 1998, mas sim na forma como as regras vêm sendo flexibilizadas nos últimos anos.

"O Código de Trânsito Brasileiro continua moderno, abrangente e eficiente. O que falta é fiscalização, educação e cumprimento da lei. O problema não é a legislação, mas o comportamento dos condutores", afirmou.