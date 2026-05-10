Em um jogo que começou com 1h40 de atraso, Palmeiras e Remo ficaram no empate por 1 a 1, no Mangueirão, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alef Manga abriu o placar para o Remo no início do jogo, mas Sosa empatou ainda no primeiro tempo. O Palmeiras jogou com um a mais desde os 24 minutos da etapa final e teve um gol anulado por mão de Flaco López já nos acréscimos.

A partida, que estava marcada para começar às 16h (de Brasília), teve início às 17h38. A chuva em Belém encharcou o gramado do Mangueirão, e o árbitro adiou o começo do jogo. Esta foi a última partida do gancho de Abel Ferreira no Brasileirão. Contra o Remo, o técnico cumpriu seu sétimo jogo suspenso no campeonato nacional. Ele pode voltar na 16ª rodada, contra o Cruzeiro, no próximo sábado (16).

O empate é ruim para o Palmeiras, que pode ver o Flamengo se aproximar na liderança da tabela. O time paulista fica com 34 pontos e o clube carioca, que tem 27, pode diminuir a distância caso vença o Grêmio. Já o Remo segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 12 pontos. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (13), pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil -o clube visita o Jacuipense depois de ter vencida na ida por 3 a 0. O Remo também faz o jogo de volta no mesmo dia e tem a vantagem de ter vencido o Bahia por 3 a 1 na ida.

A partida entre Remo e Palmeiras, que estava marcada para começar às 16h (de Brasília), começou com atraso de mais de 1h30 devido à forte chuva em Belém. Perto do horário inicial do jogo, o gramado do Mangueirão estava dominado por poças e, após análise do árbitro Rodrigo Rafael Klein, o início foi adiado. Após uma reavaliação às 16h50, o campo apresentou melhores condições, e o jogo teve início apenas às 17h38.