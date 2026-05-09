Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da noite desta quinta-feira (7), no Núcleo Octávio Rasi, em Bauru. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar durante patrulhamento realizado por equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam a Rua Engenheiro Miguel Melhado Campos, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram um rapaz carregando uma bolsa e apresentando comportamento considerado típico da comercialização de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu e entrou no Condomínio Eucaliptos.

Ainda conforme o registro policial, durante a perseguição, os agentes ouviram o barulho de vidro quebrando e localizaram o suspeito nos fundos do Bloco 23, sentado no chão e tentando se esconder. Ele foi identificado como Samuel Queiros dos Santos Junior, de 18 anos. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o jovem. Porém, dentro da bolsa que ele carregava, os policiais localizaram 291 eppendorfs com substância semelhante à cocaína, totalizando 74,05 gramas da droga, além de R$ 84 em dinheiro trocado. O material estava embalado e separado para venda, segundo a polícia.