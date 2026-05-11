Uma campanha de arrecadação de produtos de higiene feminina está sendo realizada em Pederneiras até o dia 29 de maio, com o objetivo de atender mulheres em situação de vulnerabilidade social no município. A iniciativa é liderada pela estudante de Direito Jéssica Fernanda Santezo Ramos, com apoio do estudante Richard Seolin, e busca promover a dignidade menstrual, garantindo acesso a itens básicos de higiene, muitas vezes inacessíveis para parte da população.

Segundo a organizadora, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para adquirir esses produtos, o que impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida. A campanha conta com pontos de coleta distribuídos pela cidade, incluindo a OAB de Pederneiras, o Grupo D1 Carreiras e a Farmácia Multidrogas, fortalecendo o caráter institucional e ampliando o alcance da ação.

Estão sendo arrecadados absorventes, sabonetes, shampoo, condicionador, lenços umedecidos, desodorantes e outros itens de higiene pessoal. Os produtos serão destinados a mulheres que enfrentam dificuldades de acesso a esses itens no dia a dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99108-9612.