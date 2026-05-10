Guaiçara - No início da madrugada deste domingo (10), um homem de 37 anos, morador de Lins, morreu após o veículo que ele conduzia atingir a traseira de um ônibus de trabalhadores rurais na via de acesso Hermínio Paizan, que liga Lins a Guaiçara, no perímetro urbano de Guaiçara (110 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, Tadeu Faria Galati conduzia um Toyota Corolla no sentido Lins-Guaiçara quando, por razões a serem esclarecidas, atingiu violentamente a traseira do ônibus, que seguia no mesmo sentido. O condutor do carro ficou preso nas ferragens e foi retirado por equipe do Corpo de Bombeiros já sem vida.

Após a perícia, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Lins para o exame necroscópico. Já o motorista do coletivo e os passageiros não se feriram. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo de Tadeu será sepultado no fim da tarde deste domingo, no Cemitério São João Batista.