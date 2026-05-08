08 de maio de 2026
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EM BOTUCATU

Prefeitura interdita lagoa usada para lazer onde jacaré foi visto

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Botucatu/Divulgação
A Prefeitura de Botucatu orienta a população a não se aproximar do jacaré, não o alimentar e não tentar fazer a captura sem a presença dos órgãos competentes
A Prefeitura de Botucatu orienta a população a não se aproximar do jacaré, não o alimentar e não tentar fazer a captura sem a presença dos órgãos competentes

Botucatu - Após a descoberta de um jacaré na lagoa do bairro da Mina, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta sexta-feira (8), a prefeitura decidiu interditar o espaço, que costuma ser usado pela população como área de lazer.

Em nota, a administração informou que a presença do animal na lagoa, que fica nas proximidades do rio Tietê, foi identificada na quarta-feira (6).

"As equipes da Secretaria de Segurança estão empenhadas para a solução do caso e já isolaram o local, sinalizando o risco à população", afirma.

"Defesa Civil e Secretaria do Meio Ambiente também estão monitorando o assunto e, em breve, medidas em relação ao destino do animal serão tomadas".

A prefeitura orienta a população a não se aproximar do jacaré, não o alimentar e não tentar fazer a captura sem a presença dos órgãos competentes.

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