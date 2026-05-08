Botucatu - Após a descoberta de um jacaré na lagoa do bairro da Mina, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta sexta-feira (8), a prefeitura decidiu interditar o espaço, que costuma ser usado pela população como área de lazer.

Em nota, a administração informou que a presença do animal na lagoa, que fica nas proximidades do rio Tietê, foi identificada na quarta-feira (6).

"As equipes da Secretaria de Segurança estão empenhadas para a solução do caso e já isolaram o local, sinalizando o risco à população", afirma.