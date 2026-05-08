Dois Córregos - Um jovem de 25 anos morreu e outros cinco homens ficaram feridos, três deles em estado grave, após um capotamento ocorrido no início da manhã desta sexta-feira (8), por volta das 6h20, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, por razões a serem esclarecidas, o condutor de um Renault Scenic que trafegava pelo viaduto "Mauro Magro", no Anel Viário, sentido Jardim Arco Íris, perdeu o controle da direção e capotou em uma área verde.

Um dos ocupantes do carro, Mateus Ribeiro dos Santos, não resistiu. Outros cinco homens, de 25, 26, 27, 29 e 46 anos, também sofreram ferimentos - três de natureza grave - e foram encaminhados por equipes de socorro à Santa Casa.