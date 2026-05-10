Como parte da 14ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual da Booking.com que reconhece parceiros de viagem pelo serviço de alto nível e pelo compromisso com uma hospitalidade excepcional, a Booking.com divulga os estados mais acolhedores do Brasil para 2026.
A lista também inclui as cidades que se destacam dentro de cada uma das regiões elencadas, reunindo destinos reconhecidos pelo alto padrão de atendimento oferecido aos viajantes.
Com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes de todo o mundo, a premiação anual considera a proporção de acomodações premiadas em cada destino, reforçando como o atendimento e a recepção calorosa impactam positivamente a experiência de quem viaja pelo país.
ALAGOAS
Com um litoral marcado por águas claras e pequenas comunidades que preservam tradições locais, Alagoas reúne destinos que atraem viajantes em busca de paisagens naturais e experiências tranquilas. Entre vilarejos costeiros e cidades históricas, o estado se destaca por oferecer diferentes formas de explorar sua cultura e seu patrimônio natural.
Os destinos que se destacam no Estado são:
* Porto de Pedras: município q?ue integra a Rota Ecológica dos Milagres e abriga áreas preservadas.
* Japaratinga: Localizada entre Maragogi e Porto de Pedras, faz parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e é conhecida pelas piscinas naturais e ambiente mais tranquilo.
* São Miguel dos Milagres: a cerca de 100 km de Maceió, o destino é famoso por praias tranquilas de águas quentes e cristalinas, como Toque e Marceneiro, além de piscinas naturais.
* Piranhas: única cidade histórica tombada de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, com forte ligação à história do sertão nordestino.
* Maragogi: um dos principais pólos turísticos do estado, conhecido pelas "galés", piscinas naturais formadas a quilômetros da costa durante a maré baixa.
BAHIA
Com uma diversidade de paisagens que inclui litoral e áreas de natureza preservada no interior, a Bahia reúne destinos que refletem a riqueza cultural e histórica do estado. A região combina tradições locais, gastronomia marcante e cenários naturais que atraem visitantes durante todo o ano.
Os destinos que se destacam no Estado são:
* Imbassaí: localizada no litoral norte, é famosa pelo encontro do rio Imbassaí com o mar, formando lagoas calmas de água doce cercadas por dunas e coqueirais.
* Mucugê: situada na Chapada Diamantina, é uma das cidades mais antigas da região e chama atenção pelo seu cemitério histórico de estilo bizantino, considerado um dos mais singulares do Brasil.
* Mata de São João: no litoral norte baiano, o município reúne alguns dos destinos mais procurados da região e é frequentemente associado ao apelido de "Polinésia Brasileira", graças às praias de águas claras, coqueirais e formações de corais.
* Guarajuba: localizada no município de Camaçari, a cerca de 40 km de Salvador, é conhecida pelo planejamento urbano e pela organização das praias.
* Praia do Forte: vila turística conhecida por suas piscinas naturais e pela forte presença de projetos de preservação ambiental.
CEARÁ
O Ceará reúne destinos distribuídos entre o litoral e áreas serranas do interior, com formações naturais como falésias, campos de dunas e regiões de altitude com temperaturas mais amenas, como a Serra de Baturité. O estado mantém uma forte identidade cultural, com destaque para o artesanato e para o forró, presente em festas populares e na programação cultural ao longo do ano.
Os destinos que se destacam no estado são:
* Flecheiras: vila conhecida por seu clima tranquilo e pelas piscinas naturais que surgem durante a maré baixa.
* Beberibe: situada a aproximadamente 80 km da capital, abriga as falésias de Morro Branco, formações naturais de cores variadas que se tornaram um dos cenários mais característicos do litoral cearense.
* Icaraí de Amontada: destino litorâneo procurado por viajantes que buscam contato com a natureza e esportes aquáticos.
* Preá: a cerca de 12 km de Jericoacoara, a praia é conhecida pelos ventos constantes que atraem praticantes de kitesurf.
* Guaramiranga: situada na Serra de Baturité, Guaramiranga se destaca pelas temperaturas mais amenas e pela realização de eventos culturais, como o tradicional festival de jazz e blues.
ESPÍRITO SANTO
Entre o litoral e a região serrana, o Espírito Santo reúne destinos com características distintas, combinando áreas costeiras com cidades de montanha marcadas pela influência da imigração europeia, especialmente italiana e alemã. O estado também abriga o Pico da Bandeira, localizado na divisa com Minas Gerais, que é o terceiro ponto mais alto do Brasil e um dos principais atrativos para turismo de natureza na região.
Os destinos que se destacam no estado são:
* Pedra Azul: localizada no município de Domingos Martins, a formação rochosa integra um parque estadual e é conhecida pela variação de tonalidade ao longo do dia, dependendo da incidência de luz.
* Domingos Martins: a cerca de 40 km de Vitória, mantém forte influência das colonizações alemã e italiana, visível na arquitetura, gastronomia e eventos culturais.
* Itaúnas: situada no norte do estado, a região é marcada por extensas dunas que avançaram sobre a antiga vila, além de reunir praias mais isoladas e forte presença cultural, com destaque para o artesanato local e a tradição do forró.
* Santa Teresa: considerada uma das primeiras cidades fundadas por imigrantes italianos no Brasil, reúne construções históricas e é referência na produção de cafés especiais.
* Guarapari: a cerca de 60 km de Vitória, é um dos principais destinos litorâneos do estado e reúne mais de 50 praias ao longo do seu território.
GOIÁS
Com destinos que vão de áreas de natureza preservada a cidades com tradição histórica, Goiás oferece diferentes experiências para quem deseja explorar o Centro-Oeste. A região também é conhecida por suas paisagens naturais e pelo turismo de aventura.
Os destinos que se destacam no estado são:
* Pirenópolis: cidade histórica conhecida por suas construções coloniais e cachoeiras nos arredores.
* Cavalcante: município que abriga parte da Chapada dos Veadeiros e concentra comunidades tradicionais, sendo ponto de acesso para algumas das cachoeiras mais altas da região.
* Alto Paraíso de Goiás: situado a mais de 1.200 metros de altitude, é um dos principais acessos ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e conhecido pela concentração de atrativos naturais.