Como parte da 14ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual da Booking.com que reconhece parceiros de viagem pelo serviço de alto nível e pelo compromisso com uma hospitalidade excepcional, a Booking.com divulga os estados mais acolhedores do Brasil para 2026.

A lista também inclui as cidades que se destacam dentro de cada uma das regiões elencadas, reunindo destinos reconhecidos pelo alto padrão de atendimento oferecido aos viajantes.

Com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes de todo o mundo, a premiação anual considera a proporção de acomodações premiadas em cada destino, reforçando como o atendimento e a recepção calorosa impactam positivamente a experiência de quem viaja pelo país.