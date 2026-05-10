A artista Luana Piovani declarou que evangélico é "o que há de pior no ser humano", tentando transformar uma opinião agressiva em diagnóstico social. Mas uma frase de efeito não substitui a realidade e a realidade quando observada desmonta essa acusação pela raiz. Os dados do IBGE não dizem que os evangélicos representam degradação moral alguma. Dizem outra coisa: que eles compõem uma parcela expressiva, crescente, produtiva e profundamente enraizada no Brasil real, formada por milhões de homens e mulheres presentes em todas as camadas da sociedade - nas periferias e nos centros urbanos, nas favelas e nos condomínios de alto padrão, nas pequenas cidades do interior e nas grandes capitais, entre trabalhadores simples, profissionais liberais, empresários, acadêmicos, servidores públicos, famílias ribeirinhas, comunidades esquecidas e também nos círculos mais influentes da vida nacional. O povo evangélico não é uma caricatura social; é uma presença ampla, diversa e incontornável na formação humana, cultural e espiritual do país.

Quando o Rio Grande do Sul foi devastado pelas enchentes, o que se viu não foi a caricatura arrogante criada por celebridades ressentidas. Viu-se igreja abrindo portas. A Junta de Missões Nacionais dos Batistas enviou voluntários, carretas, alimentos e atendimento de saúde. Igrejas de várias denominações recolheram donativos, organizaram lavanderias, acolheram famílias, distribuíram comida, água, roupa, remédio e esperança. Enquanto as estruturas públicas, pesadas por natureza, ainda calculavam rotas, cristãos comuns já estavam limpando lama, carregando colchões, socorrendo, alimentando, abraçando desconhecidos e chorando com os que perderam tudo.

Nas ruas onde a dependência química destrói corpos e famílias, há projetos cristãos recebendo gente que o mundo descartou. A Cristolândia e tantas comunidades terapêuticas ligadas as igrejas evangélicas, cuidam de pessoas feridas pelo álcool, pelo crack, pela solidão e pela miséria moral que ninguém resolve com discurso bonito. Pode-se discutir modelos e políticas públicas, mas não se pode apagar o fato de que quando o Estado falha, a igreja permanece. Também na Amazônia, nas periferias, nos presídios, nos hospitais, nos abrigos e nas noites frias das grandes cidades, há evangélicos servindo sem câmera, sem contrato publicitário e sem aplauso. São pastores que enterram filhos dos outros, missionários que atravessam rios, mulheres que cozinham para multidões, jovens que madrugam em campanhas de socorro, profissionais que oferecem consulta, escuta e cuidado gratuitamente. Chamar essa multidão de "o pior do ser humano" é preconceito religioso em estado bruto.