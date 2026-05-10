No sexto domingo da Páscoa, a Igreja nos coloca no coração da despedida de Jesus. Não é uma despedida marcada pela ausência, mas pela promessa: "Não vos deixarei órfãos". (Jo 14,18). O Senhor anuncia a sua partida visível, mas garante uma presença ainda mais profunda, pelo dom do Espírito Santo, o Defensor, o Paráclito.

Na Primeira Leitura (At 8,5-8.14-17), vemos a força dessa promessa começando a se realizar na vida da Igreja nascente. Felipe anuncia Cristo na Samaria, e os sinais acompanham a Palavra: "numerosos paralíticos e aleijados foram curados". (At 8,7), e "era grande a alegria naquela cidade". (At 8,8). A evangelização autêntica gera alegria, porque liberta e cura. No entanto, o texto nos mostra algo ainda mais profundo: embora já batizados, aqueles cristãos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso, Pedro e João vão até eles, "oraram e impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo". (At 8,15.17). Aqui reconhecemos o início daquilo que hoje vivemos nos sacramentos: o Batismo que nos insere em Cristo, e a Confirmação que nos fortalece com o Espírito.

Na Segunda Leitura (1Pd 3,15-18), São Pedro nos convida a viver essa fé de modo concreto: "estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança". (1Pd 3,15). Não se trata de impor, mas de testemunhar "com mansidão e respeito". (1Pd 3,16). Em um mundo muitas vezes marcado pela indiferença ou até pela rejeição à fé, o cristão é chamado a responder não com agressividade, mas com a força serena de quem vive em Cristo. O apóstolo vai ainda mais longe: "será melhor sofrer praticando o bem do que praticando o mal". (1Pd 3,17). O seguimento de Jesus não nos isenta das dificuldades; ao contrário, pode nos colocar diante delas. Mas é justamente aí que o testemunho se torna mais luminoso. Cristo "morreu, uma vez por todas, o justo pelos injustos" (1Pd 3,18), e essa entrega é a fonte da nossa esperança. Ele venceu a morte e nos abriu o caminho para Deus.