A boxeadora bauruense Beatriz Pereira Teixeira, da equipe Leões do Ringue, integrante da seleção paulista, ficou com o 2º lugar por equipes no Campeonato Brasileiro Elite de Boxe. Na categoria até 60 kg, ela enfrentou nas quartas de final a campeã olímpica Bia Ferreira, referência do boxe nacional. A competição foi disputada em Foz do Iguaçu (PR), entre 28 de abril e 4 de maio. Beatriz, de 22 anos, treina há três anos na equipe Leões do Ringue. Segundo a atleta, o interesse pelo esporte começou por curiosidade, mas logo se apaixonou pela modalidade. Atualmente, ela é campeã paulista da categoria elite feminina até 60 kg e acumula diversos títulos conquistados em 2025, incluindo uma competição em Portugal.

Considerada uma das promessas do boxe paulista, e até nacional. A atleta enfrentou Bia Ferreira em uma luta que classificou como marcante para a sua carreira. "Foi um misto de sensações, mas no final me senti vitoriosa. Não ganhei a luta, mas enfrentar uma das melhores do mundo me mostrou que posso ir muito além do que imagino e que isso é só o começo de algo incrível na minha carreira esportiva", afirmou.

A atuação da atleta também recebeu elogios da própria Bia Ferreira nas redes sociais. "Biaaaa, foi um show de boxe nosso. Um prazer enorme compartilhar esse momento com você. Parabéns por todo o trabalho representando o boxe feminino", escreveu a campeã olímpica em uma publicação no Instagram.