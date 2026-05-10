A equipe feminina sub-16 da ABDA conquistou, invicta, o tricampeonato da Copa Brasil de Polo Aquático Feminino Sub-16, competição da Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB), realizada entre os dias 30 de abril e 2 de maio, na piscina do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo.
A campanha da ABDA foi marcada pelo domínio ofensivo e consistência defensiva. Na fase classificatória, a equipe bauruense venceu o Clube Athletico Paulistano (CAP) por 15 a 7, superou o Clube de Regatas do Flamengo (CRF) por 17 a 4 e derrotou o Esporte Clube Pinheiros (ECP) por 16 a 8. Na semifinal, a ABDA voltou a enfrentar o Paulistano e garantiu vaga na decisão com vitória por 15 a 5. Já na grande final, a equipe confirmou o título ao vencer o Flamengo por 18 a 5.
Assim, ABDA tem o terceiro título consecutivo da Copa Brasil Sub-16 Feminina, repetindo os feitos de 2024 e 2025.
TORNEIO REGIONAL
A ABDA sediou no último sábado (2) o 3º Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior de Natação, da 3ª Região da Federação Aquática Paulista, em piscina de 25 metros. Em casa, a equipe ABDA teve grande destaque e conquistou 267 medalhas no total, sendo 90 de ouro, 104 de prata e 73 de bronze.