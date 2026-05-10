Após o retorno das chuvas neste domingo (10), entre a madrugada e a manhã, devido à passagem de uma frente fria, os bauruenses vão se deparar com uma queda gradual das temperaturas nas próximas horas, chegando a 7 graus de mínima nesta segunda-feira (11), segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) de Bauru.

Isso ocorre, segundo o instituto, devido à frente fria somada a uma massa de ar de origem polar. Neste domingo (10), a frente fria desloca-se em direção ao Rio de Janeiro, mas mantém, em sua passagem, a condição de instabilidade, com áreas de chuva isoladas, algumas ocasionalmente fortes. Estará associada a ela, ainda neste domingo, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar, podendo ocorrer acentuado declínio das temperaturas a partir da noite e da madrugada, mantendo a condição de frio durante parte da semana. As máximas ficarão entre 24 e 27 graus.

A partir desta segunda-feira (11) até quarta-feira (13), a massa de ar frio atua no Estado de São Paulo, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do interior paulista. Ainda há previsão de chuvas isoladas em algumas localidades. As temperaturas permanecem baixas na terça-feira (12), com previsão de mínima de 9 graus, mas entram em gradual elevação a partir de quarta-feira.