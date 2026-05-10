O passageiro de um carro morreu, na noite deste sábado (9), após o veículo em que ele e um amigo estavam capotar na vicinal Alcides Soares, na zona rural de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Segundo o registro do boletim de ocorrência, o condutor da Volkswagen Parati perdeu o controle da direção. Ele percebeu que o amigo, Reginaldo Vaz, de 53 anos, estava com múltiplas fraturas, inclusive no crânio, e disse que o removeu do carro para depois pedir socorro no distrito de Vitoriana. Quando as viaturas de resgate chegaram ao local, Reginaldo já estava em óbito.

Ainda segundo o histórico policial, o motorista relatou, em depoimento, que ele e o amigo saíram para beber e retornavam para casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Científica realizou a perícia técnica no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.